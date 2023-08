Zevenjaar­lijk­se Mechaegel­stoet trekt er zaterdag opnieuw op uit: “En het had geen haar gescheeld of de stoet was een stille dood gestorven in de jaren ‘80"

De zevenjaarlijkse Mechaegelstoet trekt er zaterdag opnieuw op uit in Zwevegem. 63 oude ambachten worden er terug tot leven gebracht. Van beroepen die we nu nog kennen zoals een ijsventer, beenhouwer of bakker, tot beroepen uit vervlogen tijden: de scharensliep, voddenman of gareelmaker. “95 mensen stappen mee in de stoet, maar wérkelijk geen idee hoeveel mensen komen kijken”, zegt organisator Willy Vancauwenberghe.