Radiomaker Kris Baert geeft lezing over slaapproblemen

Ruim tien jaar lang kampte toenmalig Radio 2-journalist en zanger-verteller Kris Baert met slaapproblemen. Onder meer stress en het verlies van zijn vader zorgden ervoor dat hij voortdurend lag te piekeren en maar niet in slaap kon vallen. Uiteindelijk greep hij naar de slaappillen. Tien jaar lang was hij verslaafd tot hij professionele hulp vond. Kris vertelt over die moeilijke periode en geeft een aantal nuttige tips voor wie met dezelfde problemen kampt. Tussendoor zingt hij een paar Nederlandstalige liedjes onder begeleiding van gitarist Eddy Peremans.

Afspraak op maandag 27 februari om 14 uur in Ansold in Anzegem. De lezing kost 4 euro met koffie inbegrepen. Inschrijven is verplicht en kan via 056/78.26.23, sar@anzegem.be of aan de balie in het Sociaal Huis.