Provincie zorgt voor extra ‘schaduwbomen’ waar vee kan onder schuilen

“Sinds 2021 werken de provincie, de Regionale Landschappen en Stadlandschappen samen met de gemeenten Beernem, Zwevegem, Koekelare, Anzegem, Menen, Kortemark, Vleteren, Lichtervelde, Tielt, Lo-Reninge, Torhout en Wielsbeke aan een grootschalig bomenproject”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “De gemeentebesturen worden begeleid op het vlak van hun bomenbeleid en beheer. In januari lanceerden we een oproep naar landbouwers toe om gratis bomen aan te vragen om in hun weides te plaatsen. De twaalf deelnemende gemeenten konden vanaf februari gratis weidebomen bestellen en dat hebben ze massaal gedaan: 362 bomen in totaal. Landbouwers in Wielsbeke, Anzegem en Zwevegem waren samen goed voor respectievelijk 21, 41 en 25 ‘schaduwbomen’. Zo hebben we een mooie meerwaarde gecreëerd, het vee zal ons dankbaar zijn”, besluit gedeputeerde Vanlerberghe.