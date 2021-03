Porsche van Diego Maradona is te koop (en hij staat in... Vichte)

Hoewel Maradona op 25 november plots overleed aan een hartstilstand, leeft de herinnering van de Argentijnse stervoetballer verder. Voor vermogende fans die graag nog een stukje Maradona in huis - of tenminste op de oprit - willen halen, dient er zich een unieke kans aan. Het internationale veilinghuis Bonhams heeft namelijk de zilvergrijze Porsche 911 die ooit eigendom was van Maradona te koop staan. Hij was eigenaar van de wagen in het voetbalseizoen 1992-1993, toen hij voor het Spaanse Sevilla speelde. Na het vertrek van Maradona naar Argentinië, verzeilde zijn Porsche in Mallorca en Frankrijk.