‘Popster’ Van Ranst belt met Jonathan, man van de open brief: “Ik heb hem gezegd dat het Rad van Fortuin geen plaats is voor een viroloog tijdens deze crisis”

Tiegem Bestuur­ster belandt met auto op zijkant

27 januari In de Zoutstraat in Tiegem belandde woensdagnamiddag omstreeks 15 uur een vrouw met haar auto op de zijkant. De vrouw reed in de richting van de Tieboutslaan toen het in een flauwe bocht naar links mis ging. Ze raakte een paaltje waardoor ze de controle over haar auto verloor. De auto ging aan het slingeren en belandde uiteindelijk op de zijkant dwars over de rijbaan. De bestuurster raakte niet gewond. Haar auto liep wel zware schade op. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang niet passeren in de Zoutstraat.