Papa Jonathan (40) wil psychisch lijden bespreekbaar maken, nadat vriendin uit het leven stapt: “Melanie kwam lockdown nooit meer te boven”

Kortrijk Team Takeaway, ook minister Q doet mee: “Horeca promoten in Kortrijk en deelgemeen­ten”

13 november Team Burgemeester zit niet om een stunt verlegen en al zeker niet als het over horeca gaat. Zo’n veertig leden van de stadspartij lieten zich op vrijdag de dertiende helemaal gaan door allemaal takeaway te bestellen. Een opmerkelijke actie om de site Takeaway XXL, een idee van schepen van Economie Arne Vandendriessche, en de HLN-actie Help de Horeca te steunen. Voor één dag Team Takeaway dus, met op kop minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. In de hoop ook om alle Kortrijkzanen aan te sporen om af en toe takeaway te bestellen, als de portemonnee het toelaat.