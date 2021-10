“Overheid, neem alstublieft weer maatregelen”: directrice Tine (39) luidt alarmbel na sluiting lagere school door coronabesmettingen

Spiere-Helkijn/Kluisbergen Met 105 per uur langs flitspaal in bebouwde kom: bedrijfs­lei­der moet rij-exa­mens opnieuw afleggen

21 oktober Een 48-jarige bedrijfsleider uit Kluisbergen zal zijn theoretisch en praktisch rij-examen opnieuw moeten afleggen nadat hij in Spiere-Helkijn met 105 kilometer per uur in de bebouwde kom geflitst werd. Dat besliste de politierechter in Kortrijk donderdag.