Opschorting van straf voor bankbediende die maandelijks geld afhaalde van trouwe klant

De man was jarenlang een trouwe klant in het bankkantoor waar beklaagde werkte. “Hij ging ook altijd bij haar om zijn bankzaken te regelen”, pleitte de advocaat van de familie. “Er was een blind vertrouwen, te blind bleek later.” Toen de man ziek werd, ging zijn dochter zich ontfermen over zijn financiële zaken. Zij ontdekte allerlei vreemde zaken en de man is ondertussen overleden. Zij ging aankloppen bij het bankkantoor en al snel kwam de bankbediende in het vizier. Zij gaf al snel toe jarenlang geld te hebben afgehaald van zijn rekening. Dat zou ze gedaan hebben tussen 2005 en 2015. Ze betaalde ondertussen ook al 20.000 euro terug. Volgens de familie ligt het uiteindelijke bedrag veel hoger en mikken zij op zo’n 270.000 euro. Zelf was de vrouw eerder akkoord om een schikking te stellen van 100.000 euro, maar dat sprong af nadat de familie het bedrag bleef hoger leggen. “Nochtans komen ze amper met bewijsmateriaal”, spreekt haar advocaat die de vrijspraak vraagt wegens verjaring. “Er kan maximum 20.000 euro bewezen worden en die heeft ze terugbetaald.” De vrouw zelf werkt nog steeds in de sector en bood haar excuses aan. De rechter verleende haar nu de gunst van de opschorting. Hoeveel de vrouw eventueel nog moet terugbetalen aan de familie van het slachtoffer wordt later bepaald.