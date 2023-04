Opa mag maand niet rijden, na 124 in zone 70 met Ferrari van zoonlief

Wandelen langs boshyacin­ten en bijzondere bolides: onze 5 weekend­tips in Zuid-West-Vlaanderen

Geen zin om thuis te blijven in het laatste weekend van de paasvakantie? Dan helpen wij je graag verder met vijf leuke uit-tips in Zuid-West-Vlaanderen. Of je nu houdt van blinkende bolides, muziek of een stevige wandeltocht: we serveren voor ieder wat wils.