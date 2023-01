Ook boeren in Anzegem voeren actie tegen huidig landbouwbeleid

Ook de landbouwers in Anzegem sluiten zich dus aan bij het Vlaams protest. “De nieuwe mestwetgeving (MAP) en stikstofwetgeving (PAS) zijn te verregaand en wegen zeer zwaar door op de rendabiliteit van onze bedrijven en zorgen voor een enorme onzekerheid”, klinkt het bij de landbouwers, die hun rug keren naar het huidig beleid, en anoniem willen blijven. “Als het zo blijft doorgaan zullen ook wij onze bedrijven moeten sluiten. Vlaanderen heeft de vruchtbaarste gronden van de wereld, toch merken we dat de druk enorm hoog is om onze landbouwgronden in te nemen door bos en industrie. Dit terwijl we er van overtuigd zijn dat we als landschapsbeheerder een grote natuurwaarde hebben gecombineerd met de voedselproductie op onze akkers.”