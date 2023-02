Nieuwjaarswandeling Natuurpunt Krekel Anzegem wordt protestwandeling tegen ‘schoonmaak’ Sint-Arnolduspark: “Hopelijk gebeurt dit nooit meer”

Avelgem/Kortrijk Politie arresteert twee Nederlan­ders voor diefstal van bijna half miljoen aan handtassen, vlak voor ze opnieuw willen toeslaan

Twee Nederlanders die begin oktober vorig jaar in Avelgem een grote slag sloegen in een webshop van peperdure handtassen, zitten in de cel. Naar hun kompanen wordt nog gezocht. Opmerkelijk: de politie kon hen arresteren vlak voor ze opnieuw een zware roof gingen plegen, elders in West-Vlaanderen. De speurders kregen de daders op een heel speciale manier in het vizier.

