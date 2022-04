Nieuwe Tiegembergfietsroute tussen Leie en Schelde loodst je langs mooie vergezichten

“Deze route laat fietsers uitgebreid kennismaken met het landschap tussen Leie en Schelde”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter Westtoer. “De West-Vlaamse Scheldemeersen vormen dan ook elk seizoen een ander decor. Voor liefhebbers van het betere fietswerk is dit een ontdekkingstocht door een glooiend landschap. Het Sint-Arnolduspark in Tiegem is voor jong en oud een trekpleister. Net als de verschillende hotspots waar je bij creatieve ondernemers in een prachtig kader even kan verpozen. Het vakantiegevoel is nooit ver weg op deze fietstocht.”