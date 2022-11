Na ongeval met zwaargewond slachtoffer: rechter verklaart druggebruiker (22) rijongeschikt

W. reed op 16 augustus vorig jaar op de Bevrijdingslaan in Kaster toen hij tegen hoge snelheid in een bocht gedeeltelijk op het andere rijvak terechtkwam. Zo botste hij met zijn BMW tegen een Skoda van een 46-jarige man uit Dilbeek. Die moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Aanvankelijk werd gedacht dat de man lichtgewond was maar in de politierechtbank, ruim een jaar later, bleek dat hij nog in behandeling is en nog altijd het werk niet heeft kunnen hervatten.