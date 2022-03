Na meer dan een eeuw niet langer vermist: jonge student geeft onbekende soldaten hun naam terug

Deze week kreeg een graf van een onbekende soldaat zowel op de militaire begraafplaats Heestert Military Cemetery als op Vichte Military Cemetery alsnog een naam. In Vichte was dat het geval voor private Leonard George Holiday (19) uit Drayton St. Leonard in Oxfordshire. En in Heestert is nu een grafsteen te vinden met de naam Lance Corporal Owen James Munday (26) uit Stockbridge in Hampshire. De twee soldaten sneuvelden respectievelijk op 26 oktober 1918 en op 22 oktober 1918. Ze werden als vermist opgegeven en tot nu herdacht op de muur van het Tyne Cot Memorial in Passendale, waar in totaal de namen van zo’n 33.780 vermiste Britse soldaten en 1.170 vermiste Nieuw-Zeelanders te vinden zijn.