Monsterboetes voor grootschalig zwartwerk in de transportsector

Kortrijk Piet en Trui wijzen N-VA de weg: “Droomteam voor de toekomst”

N-VA koos een nieuw bestuur in Kortrijk. Advocaat Piet Lombaerts (59), sinds 2020 voorzitter, blijft de afdeling leiden en doet dit voortaan in een co-voorzitterschap met Trui Steenhoudt (45). Trui, de wijk Overleie is haar thuisbasis, was jaren organisatieverantwoordelijke bij N-VA in Kortrijk.

7 april