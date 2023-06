Minder restafval in Anzegem in 2022 dan in 2021

Lokte jongeman (25) twee meisjes in zijn bed door middel van chantage? 7 jaar cel geëist

Een 25-jarige jongeman uit Waregem contacteerde twee meisjes, waarvan één minderjarig slachtoffer, via Instagram. Hij deed zich voor als hobbyfotograaf en vroeg hen of ze voor zijn lens wilden poseren. Al snel ging hij over tot seksuele handelingen. Daarna dreigde hij er via een ander account mee filmpjes daarvan te verspreiden als ze niet nog eens met hem naar bed gingen. Dat gaf hij zelf toe, maar ontkende voor de rechter ineens. “Je bent nog gevaarlijker dan ik dacht”, sneerde de procureur hem toe.