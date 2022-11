Man (32) voor rechter na relatie met minderjarig meisje

Op het moment dat beiden een relatie kregen was T. H. uit Anzegem 28 jaar, het slachtoffer amper 15. Beiden hadden ook seks met elkaar. Volgens haar gaf ze uiteindelijk toe na aandringen van hem, zelfs al toen ze nog maar 15 was. Volgens hem gebeurde dat pas wanneer ze al 16 jaar was geworden. Toen de relatie stuk ging, liep het nog eens volledig fout. Hij sloeg haar en duwde ze met haar hoofd tegen een raam. “Maar hij plaatste zelfs naaktfoto’s van haar, foto’s van haar gezicht en haar gsm-nummer op een pornowebsite”, zei het Openbaar Ministerie. “Het meisje kreeg wel degelijk telefoontjes van mannen die haar wilden betalen voor seks.” Het meisje raakte op een gegeven moment zelfs zwanger en liet een abortus uitvoeren. “In die periode deed ze aan zelfverminking en tot op vandaag ziet ze af van wat er toen gebeurd is”, pleitte haar advocaat Sarah Leysen. “Dat profiel op die website is ondertussen weg, maar we weten allemaal dat die foto’s voor altijd op het internet zullen blijven rondhangen.” Ze vraag voor het meisje dat ondertussen meerderjarig is een provisionele schadevergoeding van 2.000 euro. “Ik hoop dat hij beseft dat hij fout is geweest en dit nooit nog bij iemand mag doen. Ik denk nog altijd na over die periode in alles wat ik doe.”