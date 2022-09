LEVENSVERHAAL. Oud-schepen en oud-gedeputeerde Marleen Decraene overleden: “Dankzij haar hield Anzegem de voeten droog”

anzegemIn Anzegem is de voormalige schepen en gedeputeerde Marleen Decraene op 73-jarige leeftijd overleden. “Ze zei laatst nog dat ze blij was met alles wat ze had kunnen realiseren in haar leven”, zegt haar man Stephan Titeca. “Terecht ook, ik was fier op mijn echtgenote.” Decraene lag mee aan de uitbouw van provinciedomein De Gavers, de restauratie van het Lijsternest en de realisatie van het waterbufferbekken in Anzegem.

Lees meer bijzondere levensverhalen van gewone mensen in ons dossier.

Decraene stopte tien jaar geleden met politiek. Ze had op dat moment dertig jaar op de teller staan: achttien jaar in de gemeenteraad, waarvan zes jaar als schepen. En daarna was ze nog twaalf jaar gedeputeerde in de provincieraad. “Marleen Decraene heeft mooie zaken gerealiseerd voor onze gemeente en bij uitbreiding ook in de rest van de regio”, reageert burgemeester Gino Devogelaere.

Volledig scherm Een recente foto van Marleen Decraene © Titeca

Huis van Stijn Streuvels

“In onze eigen gemeente heeft ze er mee voor gezorgd dat er een waterbufferbekken kwam in de Landergemstraat in Anzegem. Dat heeft veel waterleed voorkomen in vele huizen en kelders. Ze heeft het eerste jeugdhuis in onze gemeente mee opgericht en ging daar ook regelmatig langs om even te checken of alles er liep zoals het hoorde. Dat het huis van Stijn Streuvels gerestaureerd werd, was ook grotendeels haar verdienste. Marleen heeft ervoor geijverd dat het pand beschermd werd en daardoor kwam de restauratie ook in aanmerking voor subsidies.”

Decraene was ook bijzonder sociaal geëngageerd. “Het was ook vanuit dat engagement dat ze meer dan dertig jaar geleden buurthuis ’t Klokske mee heeft opgebouwd”, weet Devogelaere. “Burgers hebben toen zelf de handen in elkaar geslagen om een buurthuis te bouwen. Zij was de eerste om de werkkrachten van koffie of soep of een pistolet te voorzien.”

Volledig scherm Een archiefbeeld uit 2012, toen ze haar afscheid aankondigde. © JVK

De Gavers

Toen ze de kans kreeg op gedeputeerde te worden, kon ze ook voor de ruimere regio van betekenis zijn. Zo lag ze onder andere aan de basis van de ontwikkeling van provinciedomein De Gavers tot de trekpleister die het nu is. “Ik herinner haar vooral als een vrouw die voor was op haar tijd”, gaat Devogelaere verder. “Een vooruitstrevende vrouw met sterke inzichten in hoe de toekomst er moest uitzien. We waren geen partijgenoten, maar dat ze een rol van betekenis heeft gespeeld voor Anzegem wil ik graag erkennen.”

Quote Toen ze een tijdje geleden ook nog eens de diagnose kanker kreeg, wisten we dat het einde eraan kwam. Ze bekeek dat vrij nuchter Echtgenoot Stephan Titeca

Decraene stopte tien jaar geleden met gemeentepolitiek, maar kon amper genieten van de rust. “Mijn vrouw is kort daarna ziek geworden”, zegt haar echtgenoot Stephan Titeca. Hij werkte als huisarts en zijn echtgenote combineerde haar politieke carrière grotendeels met een ondersteunende rol in zijn praktijk. “Mentaal is ze beetje per beetje achteruit gegaan. Toen ze een tijdje geleden ook nog eens de diagnose kanker kreeg, wisten we dat het einde eraan kwam. Ze bekeek dat vrij nuchter. Ze zei laatst nog dat ze blij was met alles wat ze had kunnen realiseren in haar leven en dat het mooi was geweest.”

Volledig scherm Een archiefbeeld uit 2009, op de voorstelling van Sportcentrum Schiervelde in Roeselare. Vanaf links: schepen José Debels, gedeputeerde Marleen Titeca-Decraene, Daniel Vanden Berghe (voorzitter van volleyteam Knack Randstad) en gouverneur Paul Breyne. © JVK

Stephan is bijzonder trots op wat ze heeft gerealiseerd. “Marleen was supersociaal en zeer geëngageerd. Wij hebben elkaar altijd gesteund in elkaars carrière. Hoewel we het beiden heel druk hadden, maakten we veel tijd voor elkaar. Zo maakten we veel mooie reizen samen. Dat we haar hebben zien aftakelen, daar hadden we veel moeite mee.”

“Mama was een sterke vrouw die overal graag gezien was en goed gekend was”, reageert ook dochter Katrijn. “We hebben dat als kinderen bewust meegemaakt. We zijn enorm fier op haar dat ze zo geëngageerd was en zoveel heeft kunnen realiseren.”

Marleen Decraene is de moeder van Geert, Katrijn en Leen en de grootmoeder van Lotte, Tuur, Wout, Filippa en Rocco. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 1 oktober om 10.30 uur in de kerk op de Heirweg.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.