Landbouwers en gemeentebestuur in verzet tegen stikstofakkoord

Kortrijk/Harelbeke Doorbraak: op E17 in Kortrijk rij je nog maximaal 100 kilometer per uur, wellicht vanaf 2023

De E17 in Kortrijk krijgt een snelheidsverlaging tot maximaal 100 kilometer per uur. Wellicht in de loop van 2023, maar dat is af te wachten. Dat bevestigen het Vlaams departement Omgeving en het Vlaams agentschap wegen en verkeer (AWV). De stad Kortrijk is al jaren vragende partij voor een verlaging van de toegelaten snelheid tot 90 kilometer per uur. Het wordt dus 100 kilometer per uur. “Het is de normaalste zaak ter wereld”, reageert schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

24 mei