Kasteelconcert steunt Kom Op Tegen Kanker

Het concert is op zaterdag 24 september in kasteel Verhaeghe op Vichteplaats 48. De deuren openen om 19.30 uur. Het mooie programma omvat vanaf 20 uur instrumentale sfeermuziek van Carl Deseyn en Esther Coorevits, in een exclusieve en feeërieke setting. “Je beleeft voor 15 euro per persoon een gezellige avond in de kasteeltuin, met een bar die de hele avond geopend is voor drankjes en een hapje. En ook na het concert kan je vanaf 22 uur nog in de bar terecht. Het evenement krijgt nu al steun van Proximus en Garage D’hont uit Vichte”, laten fotograaf Patrick Holderbeke en zijn vrouw Griet Lafosse op Facebook weten.