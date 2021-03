Joris (59), die geen nieuwe longen kreeg, is overleden

Joris’ collega’s startten op facebook een petitie in de hoop Joris te kunnen helpen. “Joris is een echte levensgenieter die nooit ziek is geweest en altijd klaarstaat”, zo klonk het bij zaakvoerders Christophe en Nicolas Cool. “Het geeft ons een machteloos gevoel dat hij geen nieuwe longen kan krijgen. Door deze petitie te starten hopen we toch nog iets te kunnen betekenen voor Joris.” Maar het mocht niet baten. Joris is overleden.