Joris (59), die geen nieuwe longen kreeg, is overleden: “Onze papa stond altijd paraat om iedereen te helpen”

Kortrijk Moslimge­meen­schap vraagt vergunning voor nieuwe moskee in Brug­sesteen­weg

12:12 De Kortrijkse moslimgemeenschap heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend om een aangekocht pand in de Brugsesteenweg, waar vroeger Bio-Planet zat, om te bouwen tot moskee. Er is op vrijdag 19 maart een online infoavond over het project, voor buurtbewoners en geïnteresseerden.