Jonathan schreef open brief nadat zijn vriendin in de lockdown uit het leven stapte: “Patiënten met mentale problemen liggen misschien niet ergens in een gang, maar ze zijn er wél”

Kortrijk Franstali­ge jonge ontwerp­sters verkopen in Kortrijkse winkels: “Perfecte geschenken voor eindejaar”

De stad Kortrijk en Designregio Kortrijk slaan de handen in elkaar met het nieuwe Pop In Store. Vier handelszaken ontvangen Franstalige ontwerpers, die er tot 15 januari hun producten verkopen. “Dit uniek internationaal project geeft designers van over de grens de kans om in Kortrijk een nieuwe markt aan te boren. En de deelnemende handelaars spelen deze aantrekkelijke cross-over uit om tijdens de eindejaarsperiode extra klanten naar hun zaak te lokken”, zegt schepen van Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester).

7 december