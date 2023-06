Jeugdvoetbal in Anzegem is gered: Jong Anzegem start volgend seizoen

In Anzegem is een nieuwe voetbalclub opgestart: Jong Anzegem. Het initiatief komt er nadat de vzw achter de bestaande club SV Anzegem een schuldenberg had opgebouwd die niet meer weg te werken was. In het bestuur van Jong Anzegem zitten allemaal nieuwe mensen. “Bij ons staat het jeugdvoetbal voorop”, zegt Leendert Van Hulle. “De eerste ploeg is een verlengstuk van dat jeugdvoetbal.”