Inwoners kunnen locatie kiezen voor boosterprik

Voor de komende boosterprik tegen het coronavirus kunnen inwoners van Eerstelijnszone Waregem kiezen of ze zich in Expo Waregem of in de Sint-Pauluszaal in Zwevegem laten vaccineren.

Vanaf half september start terug een massale vaccinatiecampagne. De vaccinatiecentra schalen op zodat alle volwassenen in de maanden september en oktober de kans zullen krijgen zich opnieuw te laten vaccineren.

Voor eerstelijnszone regio Waregem vinden de vaccinaties plaats in Waregem Expo en de Sint-Pauluszaal in Zwevegem. Er wordt vanaf 22 augustus gestart met het uitsturen van uitnodigingen. Met je uitnodiging kan je zelf een afspraak maken op het moment en de plaats van jouw keuze. Je legt de afspraak bij voorkeur zelf online vast of je kan bellen naar het callcenter.

Eerst krijgen personen met een verzwakt immuunsysteem, de 65+’ers en de zorg- en welzijnsactoren de mogelijkheid tot een herfstprik. Daarna volgen, op dalende leeftijd, de 18- tot 64-jarigen.

Je wordt pas uitgenodigd voor je herfstvaccinatie als je je basisvaccinatie hebt ontvangen (eerste en tweede prik) én er minstens 3 maanden tussen de laatste prik en de herfstprik zit.

