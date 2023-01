Volledig scherm Ingooigem beleeft jaarlijkse hoogdag met viering Sint-Antonius © Henk Deleu

De Sint-Antoniusfeesten, die in onze regio enkel in Ingooigem en Rollegem worden gevierd maar ook in enkele andere Vlaamse gemeenten op de kalender staan, kregen deze week de erkenning als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Vlaamse overheid. En dat zorgt wel voor wat extra aandacht voor de festiviteiten in Ingooigem. “Er zijn toch wel wat meer kijklustigen dan anders”, zegt Frank Furniere van de organisatie. “Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Deze traditie moet blijven voortbestaan.”

Volledig scherm Kinderen brachten hun knuffels mee voor de zegening. © Henk Deleu

Normaal worden tal van levende dieren zoals konijnen, duiven en kippen mee op sleeptouw genomen in de stoet, maar dit jaar bleven die achterwege. “Die moeten normaal de dag ervoor al binnen gebracht worden, en dat zorgt wel voor wat stress. Vandaar dat we dit jaar de kinderen opgeroepen hebben om in plaats daarvan hun knuffels mee te brengen, zodat die gezegend konden worden. En hun huisdieren mochten ze ook meebrengen.”

Het bleef best wel een beestenboel, met enkele pony’s, een schaap met lammetjes, een hamster, en een hele boel hondjes. “Géron doet vandaag mee met zijn pony”, zegt papa David Ternaut. “We wonen niet meer in Ingooigem, maar iets verderop. We keren elke keer terug voor de Sint-Antoniusfeesten. Zelf heb ik destijds nog het varken mogen dragen, en ik wil graag dat dezetraditie wordt bewaard.”

Mama Tine Detavernier zakte met veel plezier samen met haar vier kindjes af naar de stoet. “Lize, Marthe, Cas en Felix hebben zoals gevraagd hun knuffels meegebracht. We vinden het belangrijk dat ze deze traditie leren kennen, en eraan meedoen. Hun papa helpt aan een drankstandje bij de kerk, maar hij maak dus ook deel uit van de traditie.” En de kindjes zelf, die wisten héél goed wat ze daar kwamen doen. “Op school hebben we het erover gehad”, zegt Lize. “We gaan eerst onze knuffels laten zegenen, zodat ze geluk brengen. En dan gaan we twee varkens ophalen, om naar de kerk te brengen.

Volledig scherm Ingooigem beleeft vandaag zijn jaarlijkse hoogdag, met de viering van Sint-Antonius. © Henk Deleu

Die twee varkens worden gedragen voor een aantal leerlingen van het zesde leerjaar, en daarnaast ook een aantal sterke kerels van de plaatselijke jeugdbeweging. Leon De Schuytter en Clément Vanderhaeghen waren twee van de gelukkige kindjes die in pater verkleed de varkens naar de kerk mochten brengen. “Wij zitten in het vijfde middelbaar, maar er waren nog wat kindjes tekort. We hebben dus geluk dat net wij mogen helpen. Natuurlijk is dat leuk, en cool. Met de feesten tonen we hoe belangrijk dieren voor ons zijn.”

Na de misviering, met twee varkens centraal vooraan, werden de varkens, en nog een pak naturaprijzen verloot via Amerikaans opbod.

Alles verliep vlekkeloos, op één incidentje na tijdens de stoet. Een kindje viel van zijn pony, en werd zonder veel erg naar het ziekenhuis gebracht.

Volledig scherm Mama Tine Detavernier zakte met veel plezier samen met haar vier kindjes af naar de stoet. “Lize, Marthe, Cas en Felix hebben zoals gevraagd hun knuffels meegebracht. © Henk Deleu

Volledig scherm Het bleef best wel een beestenboel, met enkele pony’s, een schaap met lammetjes, een hamster, en een hele boel hondjes. © Henk Deleu

Volledig scherm Ingooigem beleeft jaarlijkse hoogdag met viering Sint-Antonius © Henk Deleu

Volledig scherm Sint-Antoniusfeesten Ingooigem © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.