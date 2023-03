In Anzegem gedeeltelijk bewolkte ochtend met lichte regen

5 redenen waarom je het bezoekmo­ment van het laatste apparte­ment van Waterfront niet mag missen

Op zoek naar een nieuwe stek op een steenworp van het centrum van Waregem? Noteer zaterdag 25 maart dan in je agenda. Dan vindt er namelijk tussen 8.30 uur en 19 uur een bezoekmoment plaats in het laatste beschikbare appartement van nieuwbouwproject Waterfront. “Snel zijn is de boodschap. Er is immers heel veel interesse”, aldus Michaël Vandaele, Senior Project Developer bij ION. Ontdek hier waarom je er absoluut bij wilt zijn.