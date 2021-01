“Ik ben alles kwijt door de coronamaatregelen. Gelukkig kan popster Van Ranst de bevolking nog entertainen...”: Jonathan (40), wiens vriendin recent uit het leven stapte, schrijft open brief aan regering

Kortrijk Grote politie­macht om relschop­pers in Kortrijk van antwoord te dienen: “Vecht tegen het virus in plaats van op straat”

28 januari De politie neemt de oproepen om komend weekend te komen rellen in Kortrijk bijzonder ernstig. De politiezone Vlas doet beroep op versterking van andere politiezones en de federale politie om de relschoppers snel van antwoord te kunnen dienen. “Corona is hier de vijand. Vecht tegen het virus in plaats van op straat”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Er zal mogelijk al vanaf vrijdagavond heibel zijn in het centrum.