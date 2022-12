Houtblokken vatten vuur aan opslagplaats

waregem Eerste bedrijven in 2025 op site Blauwpoort, Groen vraagt of er compensa­tie voor open ruimte komt elders: “Meer dan 50 voetbalvel­den verharden, dat is niet meer van deze tijd”

De eerste bedrijven zullen in 2025 hun intrek nemen op de toekomstige Blauwpoortsite op de Biest in Waregem. Nadat Leiedal vorige maand een groot deel van de grond aankocht, polste raadslid Xavier Wyckhuyse in de raadszitting dinsdagavond naar een stand van zaken. De discussie werd al snel vrij hevig, nadat Wyckhuyse de partij Groen verweet destijds pamfletten te verspreiden met verkeerde info ‘om de buurt op te stoken’.

7 december