HOGE ENERGIEPRIJZEN: Verwarming graadje lager, en openbare verlichting wordt ‘s nachts gedoofd

“Dat de openbare verlichting heel wat elektriciteitsverbruik met zich meebrengt, is geen geheim”, zegt schepen Louis Degroote. “Daarom zijn we in Anzegem al een aantal jaar bezig met alle lampen door LED-lampen te vervangen. Dit project loopt al sinds 2019 waardoor er ondertussen al zo’n 93% verled is. Daarnaast worden er al op heel wat locaties lichtpunten gedimd. Bijkomend zullen we de openbare verlichting in Anzegem doven van 23u tot 4u30, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht. Dit zou ons in 2023 al zo’n 106.000 euro besparen.”

Om de verlichting te kunnen doven zijn er eerst nog aanpassingen nodig in de cabines en die zullen stapsgewijs worden aangepakt. “De volledige operatie zal een aantal weken in beslag nemen, dus in die periode zullen er verschillen in brandregime zichtbaar zijn, zelfs tot op straatniveau. Ook kan het gebeuren dat er lampen overdag zullen branden wanneer er aanpassingen gebeuren aan die specifieke cabine. Wanneer de werken precies zullen starten, kregen we nog niet mee van Fluvius. We communiceren daarover via onze digitale kanalen.”

Energiezorgplan voor de gebouwen

Daarnaast laat Anzegem ook nog een energiezorgplan opstellen door Fluvius. “Als gemeentebestuur zijn we eigenaar van heel wat grotere gebouwen zoals schoolgebouwen, sporthallen, culturele zalen, … Gebouwen die veel energie verbruiken. Om het energiebeheer van dergelijke gebouwen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen laten we een Energiezorgplan opstellen door Fluvius. Dankzij deze inzichten zullen we gerichte maatregelen kunnen doorvoeren.”

Daarnaast zet het bestuur zelf al sterk in op optimalisatie, zegt Degroote. “We voorzien in heel wat gebouwen een bedieningsknop met een timer voor warm water en verwarming. We zullen steeds de verwarming uitschakelen indien de infrastructuur niet gebruik wordt. We onderzoeken of we zonnepanelen kunnen plaatsen op de daken van het Gemeentepunt. In de gemeentelijke bureaus wordt de verwarming ook een graadje lager gezet en laten we het licht niet onnodig branden.”

Sensibiliseren en informeren

“Ook onze medewerkers spelen een belangrijke rol in deze energiebesparing. Ze worden dan ook grondig geïnformeerd en meegenomen in het volledige energieverhaal. Er worden tips verspreid over licht- en chauffagegebruik en ook de naleving ervan wordt opgevolgd. Naast ons personeel betrekken we ook onze adviesraden, verenigingen en onze inwoners. Met hoe meer we aan dezelfde kar trekken, hoe beter. De goedkoopste energie is immers deze die niet verbruikt wordt.”

