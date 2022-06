Hervé en Monique vieren 60 jaar huwelijk

Kortrijk IN BEELD. Herbeleef hier schitte­rend optreden van Sandinis­tas! aan Den Bras

Wat een fantastisch optreden was me dat, zaterdagavond van Sandinistas! aan café Den Bras bij het Stationsplein in Kortrijk. De gelegenheidsband bracht een eerbetoon aan The Clash, een van de belangrijkste poppunkbands aller tijden.

5 juni