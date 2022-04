Gloednieuw restaurant met feestzaal én B&B gepland in Sint-Arnolduspark

Kortrijk Lokale Helden zet muzikaal talent van eigen streek in de kijker

Weide is in Kortrijk het kloppend hart van Lokale Helden, op zaterdag 30 april. Die dag zet muzikaal talent van eigen streek in de spotlights. Lokale Helden vindt plaats onder impuls van VI.BE: het aanspreekpunt voor artiesten en de muzieksector in Vlaanderen en Brussel. 120 gemeenten en steden doen mee aan Lokale Helden. Deze editie liet door corona twee jaar op zich wachten.

26 april