Gilian is begonnen aan zijn ‘Ronde van Vlaanderen’ voor KOTK

Gilian Devolder is vanmorgen om 4 uur stipt aan zijn uitdaging gestart. Op 48 uur tijd wil hij de grenzen van Vlaanderen afrijden, goed voor een afstand van 750 km. Hij doet dat om geld in te zamelen voor de deelname van Team Bidon aan de 1000km van Kom op tegen Kanker. Als alles goed loopt, komt hij morgenavond omstreeks 18.30u aan bij het pop-upcafé aan het chirolokaal Paloeder in Ingooigem.