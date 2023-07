Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Anzegem vandaag

Programma Waregem Koersefees­ten telt vooral vertrouwde en succesvol­le ingrediën­ten: “Van Waregem Koerse Music tot de Kleinste Steeple, en van Nacht van de Humor tot het vuurwerk”

Het programma van de Waregem Koersefeesten is gekend, en daarin vinden we vooral de vertrouwde succesvolle ingrediënten terug. Van Waregem Koerse Music tot de Kleinste Steeple, en van Nacht van de Humor tot het vuurwerk na Waregem Koerse. Waregem Koerse vormt uiteraard hét orgelpunt van de feesten. We lijsten alles op in een handig overzicht.