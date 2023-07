Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Anzegem vandaag

UiT­PAS-caravan komt weer naar Waregem

In juli en augustus komt de UiTPAS-caravan vijf namiddagen naar Waregem van 13.30 tot 16.30 uur. De UiTPAS-caravan is een initiatief van Zuidwest en biedt een gratis mobiel speelaanbod voor kinderen aan. Samen met twee animatoren kunnen zij een hele namiddag ravotten met het spelmateriaal dat in de caravan zit.