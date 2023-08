MIJN STAD. Alexander Leroy, al 20 jaar horecabaas van Markt 28 in Waregem: “Ik zit de hele tijd tussen het volk, maar thuis kan ik echt tot rust komen”

Al 20 jaar lang tapt Alexander Leroy de pintjes in zijn gekende café Markt 28, op een boogscheut van zijn woning. Het maakt hem tot spreekbuis van de horeca in het centrum van de stad. De stad waar hij erg van houdt en niet meer weg wil. “Waregem is de max om in te wonen, én te ondernemen. Alles is op wandelafstand, en er valt altijd van alles te beleven.”