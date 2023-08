Deerlijk heeft met Sentier 74 een eigen wijndomein: Lieven en Els brengen na vijf jaar zweten en zwoegen hun eerste flessen op de markt

Ze hebben er vijf jaar moeten op wachten, maar eindelijk kunnen Lieven Callens en Els Destoop van wijndomein Sentier 74 genieten van hun harde labeur. Ze plantten hun eerste druivenranken in Deerlijk in 2018 en stellen nu hun eerste wijnen voor. “Het is wel spannend. Wij vinden onze wijn lekker, maar de vraag is of andere mensen dat ook vinden.” Nieuwsgierig waar de naam Sentier 74 vandaan komt? Ontdek het hier.