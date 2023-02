Gerechtelijk onderzoek rond beslissing burgemeester om Tiegembos op te ruimen: “Ik kan en mag dus niet antwoorden op vragen”

Waregem Vier jaar voorwaarde­lij­ke celstraf voor stiefvader na misbruik stiefdoch­ter­tje

Amper 5 jaar was een meisje toen haar 28-jarige stiefvader uit Waregem haar seksueel misbruikte in de keuken of de badkamer. De Kortrijkse strafrechter veroordeelde de man daarom tot een celstraf van 4 jaar. Die blijft voorwaardelijk als hij zich laat begeleiden voor zijn seksuele problemen én zich aan een contactverbod houdt.