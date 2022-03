Frederik Cardon blijft voorzitter N-VA Anzegem

Kortrijk Beleef gastrono­mie op sterrenni­veau in… circustent: “Met ‘li­ve-coo­king-show’, in centrale open keuken”

Zin in een smakenexplosie én een echte show? Dan is Geskift iets voor u, een concept van chef Xander Verzele. Hij leerde de kneepjes van het vak onder meer in Hof van Cleve van sterrenchef Peter Goossens. Locatie van Geskift… een circustent van avonturencentrum Avanco, die op een stuk braakliggende grond palend aan het domein van Hoeve De Blauwpoorte in Kortrijk komt.

11:52