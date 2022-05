Eerdere veroordelingen breken automobilist zuur op: zes maanden rijverbod

Op oudejaarsdag in december 2021 moest T.C. uit Anzegem tijdens een controle aan de kant. Dat gebeurde in Zwevegem. De politie stelde vast dat hij omwille van een eerdere veroordeling eigenlijk niet mocht rijden. In het verleden liep de man onder meer al tegen de lamp voor rijden onder invloed van verdovende middelen. Voor een serieuze snelheidsovertreding, waarbij hij 174 kilometer per uur reed op de snelweg, kreeg hij vrij recent nog 45 dagen rijverbod. “Het was dom van mij en ik heb bijzonder veel spijt”, wilde hij kwijt over z’n meest recente zaak. De politierechter gaf de man een rijverbod van 6 maanden en een boete van 800 euro.