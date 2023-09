Duo riskeert tot 8.000 euro boete voor vergiftigde buizerds in Hellebos

Trailloop Koning(in) van het Land van Mortagne is al aan derde editie toe: “We verwachten meer dan 500 lopers en wandelaars”

Al voor het derde jaar op rij organiseert Ten Voeten Uit een trailloop voor lopers en wandelaars in Zwevegem. Met start en aankomst bij het maïsdoolhof van camping Zennijs, in deelgemeente Sint-Denijs, wacht de sportievelingen op zaterdag 2 en zondag 3 september een bewegwijzerd parcours van 8, 16 of 24 kilometer.