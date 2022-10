Dode varkenskoppen naar de kerk dragen: het gebeurt nog in deze Vlaamse dorpen: “We begrijpen dat buitenstaanders dit vreemd vinden”

IngooigemHet ziet er op zijn minst gek uit, kinderen in paterpakjes die rond 17 januari varkenskoppen of zelfs hele varkens naar de kerk dragen. Op een ladder of op een draagberrie, van Ingooigem en Rollegem in West-Vlaanderen tot Houtem, Affligem, Wezemaal en Rotselaar in Vlaams-Brabant. Het offer aan Sint-Antonius wordt al eeuwen gebracht. Waarom laten wij Vlamingen dode varkens zegenen in de kerk? En is onze jeugd nog voldoende gemotiveerd om dit gebruik verder te laten leven? Wij trokken op ‘folklore-onderzoek’ in Ingooigem, het dorp van Stijn Streuvels.