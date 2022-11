De Ploetermobiel toetert aan de kerk in Kaster

Kortrijk Bossuwé Pottelberg geopend: “We draaien sinds energiecri­sis 35 procent meer omzet met onze frituuron­der­ne­ming”

De 70-jarige frituuronderneming Group Bossuwé heeft een vijfde vestiging geopend, naast buurtsupermarkt Spar in Kortrijk. Het is een gedurfde investering. “We moeten 150 tot 200 klanten per dag per vestiging halen, om rendabel te blijven”, zegt zaakvoerder Olivier Honoré. De opstart gaat hand in hand met een stunt, want er worden 1.000 pakjes gratis friet uitgedeeld.

14:24