De ‘opruimwerken’ in het Sint-Arnolduspark? In opdracht van de burgemeester: “Biodiversiteit ís belangrijk. Maar niemand wil ratten, toch?”

zwevegem En dan sta je plots aan een gesloten poort op het jaagpad... “1,4 kilometer omrijden. Zo krijg je géén mensen op de fiets, he”

Het jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk is afgesloten ter hoogte van transportbedrijf Laebens in Zwevegem. Fietsers moesten er gisteren -en vandaag- zonder aankondiging rechtsomkeer maken en een omweg van 1,4 km rijden om even verderop terug het jaagpad op te kunnen. “Het was ook helemaal niet duidelijk aangeduid dat je even verderop niet meer zou door kunnen”, zegt Yves De Bosscher, raadslid voor Groen in Zwevegem. Wij zochten uit wat er echt aan de hand is.

13:31