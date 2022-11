De kerk van Anzegem heeft zijn gouden haan terug

Aalbeke Kruger­straat week onderbro­ken voor verkeer, door wegenwer­ken

De firma Vannigro voert van maandag 14 tot en met zondag 20 november wegeniswerken uit in de Krugerstraat in Aalbeke, ter hoogte van huisnummer 2. De Krugerstraat is tijdens die periode in die zone dicht voor het verkeer.

11 november