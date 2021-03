Collega’s starten petitie voor Joris (59): “Hij moet in aanmerking komen voor een longtransplantatie”

Joris Deconinck uit Anzegem raakte in december vorig jaar besmet met corona. Zijn vrouw had het virus opgelopen bij de grote uitbraak in het woonzorgcentrum Heilige Familie in Deerlijk, waar ze werkt. Het ging van kwaad naar erger en de fietsverkoper belandde op intensieve zorg, waar hij aan een beademingstoestel moest. De man ligt nu al bijna 12 weken in coma en zijn longen zijn onherstelbaar beschadigd. Enkel een longtransplantatie kan hem nog redden. Het probleem is echter dat coronapatiënten die ouder zijn dan 50 niet meer in aanmerking komen voor een transplantatie. Zijn drie dochters hopen op een mirakel, want als hun papa geen nieuwe longen krijgt is het voorbij.

King of 2020

Joris Deconinck was 40 jaar zelfstandig fietsverkoper in Waregem. Nadat hij zijn zaak had verkocht, begon hij te werken voor Cool Electro Cycles, als filiaalhouder in Waregem. In 2020 werd hij door zijn bazen nog in de bloemetjes gezet als beste verkoper van het jaar met de titel van ‘King of 2020’. Zijn collega’s zijn nu op Facebook de petitie opgestart om Joris en zijn familie te steunen. “Joris is een echte levensgenieter die nooit ziek is geweest en altijd klaarstaat”, zeggen zaakvoerders Christophe en Nicolas Cool. “Het maakt ons machteloos dat hij geen nieuwe longen kan krijgen. Door deze petitie te starten hopen we toch nog iets te kunnen betekenen voor Joris.” De petitie werd vorige week donderdag gelanceerd en kent ondertussen al meer dan 2.100 volgers.