Collega’s starten petitie voor Joris (59), die niet in aanmerking komt voor longtransplantatie

West-Vlaanderen Jeugdboe­ken­maand viert 50ste verjaardag! In deze 10 West-Vlaam­se boekhan­dels vind je alvast je gading

6 maart Voor het 50ste jaar op rij vieren we in maart de Jeugdboekenmaand. Dat is niet alleen een reden om massaal de neus in de boeken te steken, maar zeker ook om iedereen die het lezen mogelijk maakt in de kijker te zetten. En daarmee bedoelen we niet alleen de auteur, illustrator of de drukker, maar ook de mannen en vrouwen die de boeken tot bij ons brengen in de boekhandel. Daarom trokken wij op pad en selecteerden tien bijzondere West-Vlaamse boekhandels. Snuister je mee?