Celstraf voor man (53) die partner tien messteken geeft na dronken ruzie

Politie trekt rijbewijs van dronken bestuurder in, waarna man toch weer in Tesla stapt en, achter­volgd door politie, met 40 per uur over de E17 zwalpt

Een ondernemer uit Ichtegem heeft bijna twee jaar geleden een ernstige uitschuiver gemaakt in Waregem, nadat hij in dronken toestand was tegengehouden door de politie. De vijftiger moest zelfs geboeid worden en bracht de nacht door in de cel.