Buurtbewoners even geëvacueerd na gaslek bij wegenwerken in Vichte

Waregem Franse verdachte na 3,5 jaar voor rechter na diefstal 2 auto’s in Waregem: “Maar kapitale fout gemaakt.”

Zo’n 3,5 jaar nadat in Waregem bij een inbraak in een woning een Audi A4 en een Renault Mégane verdwenen, is één van de drie verdachten geïdentificeerd. De 27-jarige man uit Roubaix daagde woensdag niet op voor zijn proces in Kortrijk maar ontkende tijdens zijn verhoor bij de inbraak betrokken te zijn. Maar de rechter bleef wat op zijn honger zitten…