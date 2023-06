Burgemeester en aannemer gedagvaard voor ‘ravage’ in Sint-Arnolduspark in Tiegem

Tuinomhei­ning vat vuur, 12-jarig meisje slaat tijdig alarm

In de Vlaanderenstraat in Bossuit vatte zondagnamiddag omstreeks 17.30 uur de omheining van een tuin plots vuur. Een 12-jarig meisje dat in de buurt woont, sloeg alarm en andere buurtbewoners konden het vuur doven. De bewoner was zelf niet thuis.